بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية مدينة نصر

ترأس الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الأحد من كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر للأقباط الكاثوليك، بحضور الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد من كبار رجال الدولة وممثلي الأزهر الشريف والشخصيات العامة.

ودخل موكب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، وسط ألحان وترانيم الشمامسة المعبرة عن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في أجواء من الفرح والبهجة، حيث تزينت الكنيسة بالأنوار المبهجة وتم وضع شجرة عيد الميلاد والمغارة التي تعبر عن قصة ميلاد السيد المسيح.

كما ترأس المطران سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك حيث تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

وبدأ موكب المطران الدكتور سامى فوزى في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي، حيث خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.