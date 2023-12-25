فى ذكراها.. قصة إعلان مثير للجدل صورته نعيمة الصغير وحفيدتها فنانة مشهورة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة الصغير التى قدمت عدد من الأفلام التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية حيث برعت فى تقديم أدوار الشر.

كانت الفنانة نعيمة الصغير تشتهر بصوتها الخشن، لكن لهذا الأمر قصة، وهو أن واحدة من زميلاتها دست لها مادة سامة في كوب الشاي بسبب الغيرة، ونظرًا لبنية نعيمة الجسدية القوية نجت من الموت، إلا أن تلك المادة أثرت على صوتها وجعلته أجش.

منعت الرقابة إعلان صورته نعيمة الصغير ، لأحد المنتجات، معللة ذلك بأن الإعلان حمل إيحاءات جنسية، وفقا لرواية الماكيير محمد عشوب الذي كان واسطة التعاقد معها على الإعلان، وتسبب الإعلان في قطيعة بينهما.

حياة نعيمة الصغير

يذكر أن نعيمة الصغير ولدت عام 1931، بمدينة الإسكندرية، ولقبت بـ"نعيمة الصغير" نسبة إلى زوجها في ذلك الوقت، المطرب الشعبي محمد الصغير، وقد عملت «الصغير» مونولوجست من خلال مشاركتها في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس.

مشوار نعيمة الصغير

جسدت نعيمة الصغير، 185 شخصية كانت اغلبها من خلال شاشة السينما حيث غلب عليها طابع السيدة الشريرة التي تتنفنن في اعمال الشر فقد كانت نبرات صوتها القوية تؤهلها للنجاح والتميز في هذه الادوار من هذه الاعمال علي بيه مظهر والاربعين حرامي الشقة من حق الزوجة الجوازة دي مش لازم تتم قسمة ونصيب اليتيمتين العفاريت.

حفيدة نعيمة الصغير

وقد لا يعرف الكثيرون، أن للفنانة الراحلة نعيمة الصغير، حفيدة في الوسط الفني أيضًا، لكنها لم تحظ بنفس شهرة جدتها، إنها الفنانة عبير الصغيرة، التي تبلغ من العمر 55 عامًا.

وبدأت عبير الصغير مشوارها الفني، بعد وفاة جدتها، في مطلع التسعينات، وكان معظم الأدوار التي شاركت فيها أدوارًا ثانوية، بدايًا من مشاركتها في فيلم «مجانين على الطريق» عام ١٩٩١، و«البحر بيضحك ليه» عام ١٩٩٥، وحتى أخر مشاركة لها في فيلم «خالي من الكوليسترول» عام 2005.