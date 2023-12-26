موهبة أحمد العوضي تختلف عن محمد رمضان.. خالد يوسف يكشف كواليس «الإسكندراني»

قال المخرج خالد يوسف، إن موهبة الفنان أحمد العوضي تختلف كثيرا عن موهبة الفنان محمد رمضان، مضيفاً: "أنا بقدمه في الفيلم بالشكل اللي أنا شايفه، أنا أُحاسب على الشكل اللي أنا قدمته في هذا الفيلم، وتقييم الجمهور ده المهم".

وأضاف «خالد يوسف»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل” على قناة "صدى البلد2" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، أن تعليق الفنانة ياسمين عبد العزيز على أن أحمد العوضي مرتفع عن الأرض، شيء ظريف منها؛ لأن ياسمين دمها خفيف.

أحمد العوضي عنده صبر رهيب

أشار المخرج خالد يوسف، إلى أن أحمد العوضي بذل مجهودا كبيرا جدا في التدريبات، وعلى مشاهد الأكشن، معلقا: "ماشوفتش ممثل بياخد الجهد ده والوقت ده، وعنده صبر رهيب على التمرين، ومابيأثرش فيه خالص".

