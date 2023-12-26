الموهبة واللياقة.. خالد يوسف يكشف سبب اختيار أحمد العوضي لبطولة الإسكندراني |فيديو

قال المخرج خالد يوسف، إن اختياره للفنان أحمد العوضي للمشاركة في بطولة فيلم الإسكندراني هو بسبب موهبته، مضيفاً أن أنه يبحث أولاً على أكثر الموهوبين ثم يختار منهم على من يليق بمواصفات هذا الدور أو الشخصية.

وأضاف «خالد يوسف» من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة "صدى البلد2" أن أحمد العوضي من الفنانين الذين لديهم الكثير من الموهبة التي لم تختبر بعد، موضحاً أن خبرته في مجال الإخراج كبيرة، لذلك يعلم من الفنان الموهوب ومن غير الموهوب.

قدمت الكثير من النجوم الشباب للسينما وراهنت عليهم

وأشار المخرج خالد يوسف، إلى أن دور أحمد العوضي في العمل يحتاج إلى شخص رياضي، مقاتل، ملاكم، مصارع، مؤكدا أن أنا قدمت الكثير من النجوم الشباب للسينما وراهنت عليهم ونجحوا.