موهوبة وبتملى الشخصية.. خالد يوسف يحسم الجدل بخصوص تأخير زينة| فيديو

قال المخرج خالد يوسف، إن هذه المرة الثانية التي تجمعني أنا والفنانة زينة بالعمل معاً، مضيفاً أن غير صحيح كل ما يقال عن الفنانة زينة بأنها غير ملتزمة في مواعيدها أو لديها سلوك غير لائق أو شبه ذلك وهذا كلامي على سبيل القطع.



وأضاف «خالد يوسف» من خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة "صدى البلد2" أن زينة ممثلة موهوبة جداً، موضحاً أن زينة ممثلة كبيرة جداً، وهي ليست ممثلة سهلة، قائلا "يا جماعة والله بتملى أي شخصية وبتدي من روحها ومن فنها ومن موهبتها وبتضيف للشخصية المكتوبة كما في خيال المخرج".



وأشار المخرج خالد يوسف، أن الأفلام الكوميدي من أصعب أنواع الدراما، منوهاً:"أنا مبتصدرش الأفلام الكوميدي لا لو عجبني قصة وأنا بحب الكوميدي".







