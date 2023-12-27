عاجل
«الجمهورية»: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات «الأهرام»: اهتمام الدولة بتطوير البحيرات يزيد قدرة مصر على الاستفادة من ثروتها السمكية أخبار الفن: أبطال فيلم «كارت شحن» يحتفلون بالعرض الخاص.. دينا الشربيني ضيفة Sold out مع محمود سعد 10 يناير انقذوا «مكة».. طفلة تعاني من ضمور العضلات الشوكي وتبحث عن العلاج أهم الأخبار|الأرصاد تحذر من 48 ساعة قاسية تبدأ اليوم.. قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 7500 حاج غدًا.. مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضياء رشوان: الجيش الإسرائيلي يفقد مصداقيته في نظر الإسرائيليين

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك نحو 200 ألف إسرائيلي تركوا منازلهم بسبب الإحساس بالخطر بعد 7 أكتوبر، وهذا لم يحدث في تاريخ إسرائيل، ولذلك قرروا القضاء على المقاومة، لكن اكتشفوا استحالة ذلك.

وأضاف ضياء رشوان، في تصريحات تلفزيونية في برنامج حديث الأخبار على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التجربة أثبتت أن الحرب لن تمكن إسرائيل من تحرير المحتجزين لدى المقاومة.

txt

ضياء رشوان: إسرائيل في وضع صعب وانكشف ضعفها

txt

ضياء رشوان: الحكومة الإسرائيلية الحالية متطرفة توراتيا وليس سياسيا

txt

تحويل جرجوب التجاري لمنطقة اقتصادية..ضياء رشوان يكشف عن أهم ميناء في مصر

txt

ضياء رشوان: وزير الدفاع الأمريكي أكد أن استهداف الأطفال بغزة هزيمة إستراتيجية لإسرائيل

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجمهور الإسرائيلي يضغط على نتنياهو لإطلاق سراح المحتجزين، ولم يطرح نتنياهو أي خطة أمامهم لإعادة المحتجزين، في الوقت نفسه إسرائيل تعتبر جيشًا أقيمت حوله دوله، فأصبح هذا الجيش أمام الإسرائيليين مهزوما من هواة لم يدخل أحدهم كلية حرب، مواطنين دربوا أنفسهم.

 ثاني أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ 1948

وأشار إلى أن هذه الحرب الآن في غزة تعتبر ثاني أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ 1948، ولا أظن أن المجتمع الإسرائيلي نفسه سيتحمل حربا بهذه الطول، وسيظغط لإنهاء حالة الحرب.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن إسرائيل أصبحت في وضع صعب جدًا، وانكشف ضعفها بعد اختطاف مواطنيها من أرضها، وبدأ الإعلام العبري يتحدث عن خوض حرب استنزاف ضد المقاومة، وهذا اعتراف ضمني بضعف إسرائيل.

وأوضح أن المفاجأة في 7 أكتوبر مازالت مسيطرة على الإسرائيليين حتى الآن، وذكر نتنياهو أن الصراع اليوم أصبح يتعلق بوجود إسرائيل وليس بحدودها، بخاصة بعد أن فقدت إسرائيل 25% من لواء جولاني، وهو نخبة النخبة في الجيش الإسرائيلي، وهو رقم ضخم جدا لخسائر في لواء على هذا القدر من التدريب والتجهيز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

ضياء السيد يتحدث عن أسباب تألق كوكا وإمام عاشور مع الأهلي

بنسبة 4 إلى 5%|روسيا تعتزم خفض إمدادات النفط إلى أوروبا نهاية العام

ضياء رشوان: الجيش الإسرائيلي يفقد مصداقيته في نظر الإسرائيليين

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

بعد تراجعها بقوة.. مفاجأة جديدة بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

طريقة عمل كفتة الأرز

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ