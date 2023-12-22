عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحويل جرجوب التجاري لمنطقة اقتصادية..ضياء رشوان يكشف عن أهم ميناء في مصر

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أشرف عطوه قائد القوات البحرية والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون الإدارية والقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مضيفاً أن الرئيس اطلع في هذا الاجتماع على تطورات عدد من المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل.
    
وأضاف «ضياء رشوان » من خلال تقديمه لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" أن الرئيس السيسي اطلع على مشروع جرجوب التنموي وهو الذي يستهدف المنطقة المحيطة من ميناء جرجوب التجاري  إلى منطقة اقتصادية خاصة.
 

ميناء جرجوب
 
وأشار «ضياء رشوان » إلى أن الاستفادة من ميناء جرجوب لإنشاء نافذة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة في شمال غرب مصر.
 

ضياء رشوان ميناء جرجوب منطقة اقتصادية مصر القوات البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

قبل مباراة برونزية المونديال ..قرارات نارية للأهلي بشأن المسابقات المحلية |تفاصيل

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي

ترشيحاتنا

كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا السعر

بهدف +90| ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بفوزه على ألافيس

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

"إيسترن كومباني": إعادة تكوين مجلس الإدارة بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي

فصائل عراقية مسلحة تستهدف مدينة إيلات الإسرائيلية

الأهلي ينعى ضحايا حادث حافلة فريق مولودية البيض الجزائري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة بريطانية تثير الجدل بتفوقها على منافستها ذات الـ 39 عاما في الشطرنج

لطافة ياسمين صبري وتأخير محمد إمام.. أبرز لقطات عرض فيلم "أبو نسب"

بعلامة واحدة.. صور توضح الفرق بين البطاطس التحمير والبطاطس الطبيخ

منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

فيديو

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ