تحويل جرجوب التجاري لمنطقة اقتصادية..ضياء رشوان يكشف عن أهم ميناء في مصر

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أشرف عطوه قائد القوات البحرية والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون الإدارية والقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مضيفاً أن الرئيس اطلع في هذا الاجتماع على تطورات عدد من المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل.



وأضاف «ضياء رشوان » من خلال تقديمه لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" أن الرئيس السيسي اطلع على مشروع جرجوب التنموي وهو الذي يستهدف المنطقة المحيطة من ميناء جرجوب التجاري إلى منطقة اقتصادية خاصة.



ميناء جرجوب



وأشار «ضياء رشوان » إلى أن الاستفادة من ميناء جرجوب لإنشاء نافذة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة في شمال غرب مصر.

