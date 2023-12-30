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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال : هجمات متزايدة تنطلق من جنوب لبنان

صدى البلد

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 'عدة عمليات ' من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته اعترضت أيضًا 'هدفًا جويًا مشبوهًا عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية'.

وتأتي الهجمات الجديدة بعد أن أعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت أن طائراتها استهدفت ثلاث خلايا 'إرهابية' في لبنان، بالإضافة إلى البنية التحتية لحزب الله في الدولة المجاورة.

أعلن حزب الله أنه نفذ ثلاث هجمات على القوات الإسرائيلية، بما في ذلك هجوم بطائرة بدون طيار. كما أقرت بمقتل أربعة مقاتلين دون أن تذكر مكان مقتلهم.

تذكر: يتركز هذا القتال في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، بشكل منفصل عن معارك إسرائيل مع حماس جنوبًا في غزة.

لكن الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، الجماعة شبه العسكرية القوية المدعومة من إيران والتي تعمل عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، هي من بين عوامل مختلفة تثير المخاوف من أن الحرب في غزة يمكن أن تتطور إلى صراع موسع في الشرق الأوسط.

الأراضي الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي هجوم بطائرة بدون طيار

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