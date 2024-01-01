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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تعلن بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات

تأجير السيارات
تأجير السيارات

أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية اليوم، الإثنين، بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات، الذي يهدف إلى قياس مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، والمساهمة في متابعتها وتطويرها بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية، فقد أشارت الهيئة إلى أن نقاط قياس الخدمة ترتكز على أربعة معايير متنوعة يجب على منشآت تأجير السيارات التقيد بها وهي (المنشأة- المركبات- المستفيد- المخالفات والشكاوى)، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم 1 /1/ 2024م؛ بهدف تطوير آلية تصنيف المنشآت في نشاط تأجير السيارات.

يذكر أن المعايير ستشمل الانتشار الجغرافي في كل منطقة من مناطق المملكة بتوفر فرع للمنشأة وموقع إلكتروني عالمي فعال يتاح من خلاله عمليات التأجير واستلام وتسليم المركبة ، ويلزم المنشأة بتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة "للتطبيقات والمواقع الإلكترونية".

كما يشترط على المركبات تنوع فئات وحداثة الأسطول، بالإضافة إلى وجود تأمين شامل ساري المفعول، لتسهم هذه المعايير في كسب رضا المستفيدين ، على أن يتم تصنيف المنشآت اعتباراً من تاريخ 1 /1/ 2025.

وتحرص الهيئة على تهيئة السبل والوسائل لتطوير نشاط تأجير السيارات، وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

السعودية الهيئة العامة للنقل تأجير السيارات منشآت تأجير السيارات جودة الخدمة

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