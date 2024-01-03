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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تبدأ من 500 ألف جنيه.. الزمالك يقرر زيادة القيمة المادية للعضوية بالنادي

صدى البلد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسن لبيب استقر على اتخاذ قرار بزيادة القيمة المادية للعضوية في النادي .
 

وأوضح المصدر، أن العضويات الجديدة التي سيتم اعتمادها من مجلس الإدارة ستبدأ قيمتها من 500 ألف جنية بدءا من شهر مارس المقبل . 
 

وشدد المصدر على أن مجلس الإدارة يرغب في زيادة القيمة المادية للعضويات الجديدة بالشكل الذي يتناسب مع قيمة واسم نادي الزمالك خاصة وأن القيمة الحالية لا تتعدي 250 ألف جنيه بعد أن كانت حتى وقت قريب 60 ألف جنيه  ولم تزيد بالشكل المناسب على مدار السنوات الماضية. 
 

يذكر أن قيمة العضوية الحالية تبدأ من 200 ألف جنيه للمؤهل العالي و225 ألف جنيه المتوسط و250 ألف جنيه بدون مؤهل.

٥٠٠ ألف جنيه الزمالك العضويات الجديدة نادي الزمالك مجلس الادارة شهر مارس

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