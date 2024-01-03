الزمالك يتلقى إخطارا باستدعاء 5 لاعبين لمنتخب الشباب

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 6 لاعبين من فريقي النادي مواليد 2008 و 2009، للانضمام لمعسكر لمنتخب مصر للناشئين .

وجاءت الأسماء التي تم اختيارها كالتالي :

- عمر عبد العزيز "حارس مرمى" مواليد 2008.

- محمد إيهاب "حارس مرمى" مواليد 2008.

- عمر ياسر "مدافع" مواليد 2008 .

- محمد حمد "جناح هجومي" مواليد 2008.

- معاذ محمد "مدافع" مواليد 2008.

- أحمد إبراهيم "مهاجم" مواليد 2009.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، يوم الخميس 4 يناير الجاري، ويستمر حتي 11 من نفس الشهر، ضمن الاستعدادات لتصفيات أمم أفريقيا 2025.