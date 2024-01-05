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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 33 ألف جنيه .. هتركب أشهر عربية هاتشباك

فيات 127 سيارة هاتشباك
فيات 127 سيارة هاتشباك بأقل سعر

يضم السوق المصري الكثير من سيارات الهاتشباك، والتي تتميز بأبعادها الخارجية المتقاربة نسبيًا، مما تتيح سهولة في عملية الاصطفاف، إلى جانب التغلب على مشكلات الزحام، حيث يفضلها الكثير من الاشخاص، وخاصة المقبلين على قيادة السيارات للمرة الاولى.

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وتعتبر السيارة فيات 127 من اشهر السيارات التي تنتمي لهذه العائلة، حيث تتميز بتصميم خارجي ذو حجم صغير، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار رخصية الثمن، إلى جانب السعر الاقتصادي الذي تتمتع به هذه النسخة داخل سوق السيارات المستعملة.

فيات 127 سيارة هاتشباك بأقل سعر 

وظهرت السيارة فيات 127 للبيع على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وجاءت هذه النسخة تحت موديلات 1985، مع حالة خارجية جيدة بعد أن حصلت على تحديث للطلاء، ولم تذكر التفاصيل حالتها الداخلية حيث مازالت تتمتع بمفهوم الفبريقا ام لا.

فيات 127 سيارة هاتشباك بأقل سعر 

وجاءت السيارة فيات 127 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد 4 اطارات بحالة متوسطة، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين قياسية، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي "مانيوال"، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1100 سي سي.

فيات 127 سيارة هاتشباك بأقل سعر 

وتضم السيارة فيات 127 فرش داخلي من الجلد، ونظام صوتي ترفيهي، وزجاج يدوي، مع مقدمة السيارة الشهيرة صاحبة المصابيح ذات الشكل الرباعي، والشبكة الأمامية المتعددة الفتحات الهوائية بمظهرها العرضي، ورخصة مرورية سارية.

فيات 127 سيارة هاتشباك بأقل سعر 

اركب سيارة هاتشباك بأقل سعر 

 

وظهرت السيارة فيات 127 صاحبة هذا الموضوع للبيع على الانترنت، بسعر يبلغ 33 ألف جنيه قابل للتفاوض بعد المعيانة، وننصح دومًا باتباع عمليات الفحص الفني جيدًا قبل شراء اي سيارة مستعملة.

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