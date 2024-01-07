استعاد مكانته.. من هو أداني أغنى رجل في آسيا

عادت شركة "Adani Group" إلى صدارة قائمة أغنى رجال آسيا، بعد أن تجاوزت ثروة رجل الأعمال الهندي "موكيش أمباني"، بحسب تقرير نشرته وكالة "RT India".

رئيس شركة "اداني جروب"، جوتام أداني، استعاد المركز الأول بعد قرار صدر عن المحكمة العليا في العاصمة الهندية نيودلهي، رفضت فيه طلبًا بإجراء تحقيق خاص في اتهامات تلاعب بأسواق الأسهم ضد الشركة.

ويحتل أداني حاليًا المركز الثاني عشر في قائمة أثرياء العالم بحسب "Bloomberg Billionaires Index"، حيث يبلغ صافي ثروته 97.6 مليار دولار. ويحتل المركز الثاني في آسيا، بعد زميله الملياردير الهندي موكيش أمباني، رئيس شركة "Reliance Industries"، الذي يمتلك ثروة شخصية تبلغ 97 مليار دولار. ولاحظ أن ثروة أداني ارتفعت بمقدار 7.67 مليار دولار في آخر 24 ساعة، بفضل ارتفاع أسعار أسهم شركاته.

وجدير بالذكر أنه تم توجيه اتهامات ضد مجموعة "Adani" العام الماضي من قبل شركة البحوث الأمريكية "Hindenburg"، التي وصفت الشركة بأنها "مرتفعة للغاية في القيمة" واتهمتها بممارسة "تلاعبًا واضحًا في الأسهم". وفي أعقاب هذه الاتهامات، انخفضت قيمة المجموعة بمقدار 145 مليار دولار في أدنى نقطة لها. وفي ذلك الوقت، تعرضت ثروة أداني الشخصية أيضًا لضرر جسيم.

وقبل صدور حكم المحكمة العليا، ارتفعت أسهم شركة "Adani Group" بنسبة 18%، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "The Times of India". وفي نهاية جلسة اليوم، كانت جميع أسهم "Adani" في اللون الأخضر، بقيادة "Adani Energy Solutions" التي ارتفعت بنسبة 12%.

تأسست شركة "Adani Group" في عام 1988 كشركة تجارة سلع، وتوسعت مصالحها التجارية لتشمل البنية التحتية وتوليد ونقل الكهرباء، والتعدين، والغاز الطبيعي، والزراعة والغذاء. وتعتبر المجموعة أيضًا أكبر مشغل للموانئ الخاصة في الهند.