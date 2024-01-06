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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس بنك مصر لـ «صدي البلد»: 5 مليارات جنيه حصيلة شهادات 23.5 و 27% في يومين

رئيس بنك مصر
رئيس بنك مصر

أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر؛ ارتفاع حصيلة الشهادات البلاتينية التي طرحها أكبر بنوك الحكومة المصرية لمعدلات غير مسبوقة خلال اليوم الثاني من بدء الإكتتاب فيها بفائدة سنوية 27% .

قال " الإتربي" لـ صدي البلد إن حصيلة بيع الشهادات داخل بنك مصر وصلت لـ5 مليارات جنيه في يومين اثنين من بداية الطرح والذي بدأ أمس الجمعة.

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أشار " الإتربي" إلي أن عائد الشهادتين بنسبة 23.5% شهريا و 27% سنويا؛ هو مناسب ويلبي احتياجات العملاء في الوقت الحالي.

وكانت حصيلة الشهادات المطروحة من قبل بنكي مصر والأهلي الحكوميين، قد بلغت 11 مليار جنيه في اليوم الأول من طرحهما وفقا لتصريحات لـ " الإتربي".

وفي بيان سابق قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"; وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ويمكن شراء الشهادات ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online ، وعلي أن يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق  8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من 8 يناير 2024.

 ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.

يبحث كثيرون عن طريقة شراء شهادة ادخار البنك الأهلي المصري وشهادة ادخار بنك مصر بسعر فائدة 27% بعد إعلان بنكي الأهلي المصري ومصر طرح شهادات الادخار الجديدة ذات العائد الأعلى اعتبارا الجمعة 5 يناير 2024.

شراء شهادة ادخار بنك مصر والبنك الأهلي بفائدة 27% من أي فرع من فروع البنكين الحكوميين بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من 8 يناير 2024.

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