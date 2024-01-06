بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

كُثرت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية حول شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة 2024، ذات العائد السنوي 27%، وذلك بالتزامن مع بدء إتاحتها للشراء .

تفاصيل شهادات 27%

قرر بنكا الأهلى المصرى، ومصر، طرح شهادات إدخارية جديدة لمدة عام، بأعلى عائد يصل لـ 27 % يصرف نهاية مدة الشهادة، و23.5% بعائد شهرى.

وأصدر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.

وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

فيما قرر بنك مصر إعادة اصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"; وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

هذا ويمكن شراء الشهادات من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online ، وعلي ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءا من 8 يناير 2024.

هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.

انخفاض مرتقب

في هذا الصدد قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، إن الشهادة ستؤدي لخسارة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بسبب فائدتها العالية، ولكن هذا دور وطني يقوم به البنكان، ويقومان بتعويض الخسارة عبر شهادات وودائع أخرى، كاشفا تفاصيل إطلاق شهادات جديدة بفائدة 27%، التي أتاحها البنك الأهلي وبنك مصر أمس الجمعة.

وأوضح خلال تصريحات إعلامية، أن قيمة شراء الشهادات البلاتينية في 24 ساعة، قائلا: «وصلنا إلى 4 مليارات جنيه في بنك مصر، و7 مليارات جنيه في البنك الأهلي؛ مما يعني أنه تم ربط شهادات بقيمة 11 مليار جنيه في أقل من 24 ساعة».

وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر أن الشهادة عبارة عن شهادة ادخار جديدة لأجل عام، بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، مشيرا لطرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.

من الجدير بالذكر أنه تعد الشهادة ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة 19% للعائد الشهري، أعلى عائد تقدمه بنوك الأهلي ومصر والقاهرة منذ أبريل الماضي وحتى الآن ما يعني أن الشهادة الجديدة ستصبح هي أعلى عائد في البنوك.

وتتشابه أسعار الفائدة في بنكي الأهلي ومصر مع نفس الفوائد المقدمة في البنوك الأخرى سواء الخاصة أو الحكومية، وذلك بعد 6 سنوات من تصدر البنكين الحكوميين في أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات في القطاع.

من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن طرح البنك الاهلي و بنك مصر شهادات استثمار بنسبة 27% تستحق بنهاية العام و 23.5% تستحق شهرياً هو أمر جيد للغاية وستستطيع جذب المواطنين اليها، ومن المتوقع أن يكون هناك اقبال شديد من قبل المواطنين عليها، كما من المتوقع أن تزداد حصيلتها عن شهادات الــ25% التي ستنتهي حاليا .

وأضاف الدكتور وليد جاب الله تصريحات لــ"صدى البلد" أن اقبال المواطنين على شهادات 27% سيكون له اثر في انخفاض سعر الذهب والدولار خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلى أن الذهب له مخاطره حيث إنه وصل حاليا لمستويات مرتفعة للغاية ، لافتاً إلى أن الشهادات تظل معفاة من الضرائب والرسوم كما أنها مضمونة وتناسب كل الفئات، وبالتالي ستلقى رواجاً كبيراً، ومن المهم ان يستفيد منها الجميع خلال الفترة التي سيتم طرحها فيها.