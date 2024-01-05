اتجه إلى البنك فورا| السر وراء طرح شهادات الإدخار الجديدة.. و460 مليار جنيه في حسابات العملاء

مع نهاية هذا الأسبوع، يتجه البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى تقديم فرص جديدة للمستثمرين وأصحاب الودائع، حيث يبدأون في رد قيمة الشهادات مرتفعة الفائدة.

تلك الشهادات التي تحقق عوائدًا مغرية بنسبة فائدة تصل إلى 25%، ستكون متاحة لعملاء البنوك الثلاثة: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة.

استمرار الفرص الاستثمارية

وفي خطوة تعكس الاستمرارية والاستجابة لاحتياجات العملاء، يواصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى بنك القاهرة، تقديم فرص الاستثمار بشهادات مرتفعة الفائدة حتى شهر فبراير القادم.

وهذا يأتي في سياق انتهاء مدة الشهادات المرتفعة الفائدة، مما يفتح أفقًا جديدًا للمستثمرين للاستفادة من فرص العائد المرتفع.

