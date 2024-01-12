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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 : وظيفة أفضل

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية…

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11 يناير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

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برج العقرب| حظك اليوم الأحد 7 يناير 2024.. أحداث غير متوقعة

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 

تسوية كل المشاكل في العلاقة الرومانسية، سترى جدولًا رسميًا مزدحمًا اليوم، لن تؤذيك أي مشكلة صحية كبيرة أيضًا، النجاح المالي سيكون إلى جانبك أيضًا.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

سوف تقع في الحب اليوم، قد يلتقي برج العقرب المنفرد بشخص مميز أثناء السفر أو في مناسبة رسمية، ستكون أنثى برج العقرب مركز الجذب في حدث ستأتي فيه أيضًا العديد من المقترحات. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تصاب بالسعال والتهاب الحلق وألم في المفاصل والحمى الفيروسية، قد تشتكي بعض الإناث من الصداع النصفي بينما قد يصاب الأطفال بكدمات في المساء. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

سيرى بعض مواليد برج العقرب الذين يتعاملون مع المهام الحكومية نتائج إيجابية، قد تفكر أيضًا في ترك الوظيفة للحصول على وظيفة أفضل، يمكنك تحمل مسؤوليات جديدة بثقة حيث إن كل واحدة منها توفر فرصًا لإثبات همتك. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

يمكنك تجديد المنزل أو حتى شراء عقار جديد اليوم، اليوم جيد أيضًا لمساعدة أحد الإخوة ماليًا، يحتاج مواليد برج العقرب الذين يسافرون إلى توخي الحذر أثناء الإنفاق لأنك قد تكون ضحية للخداع اليوم. 

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