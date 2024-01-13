الكنز الملعون.. حفرة تبتلع شاب أثناء تنقيبه عن الآثار بالصف

تسببت الرغبة في الثراء السريع ، وبحث شاب عن الكنز الفرعوني المزعوم اصابته لعنة الفراعنة عندما انهارت عليه الحفرة التي ينقب بها عن الاثار لتدفنه داخلها ويفارق الحياة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث انهيار ووجود جثة بمدينة الصف.

ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع الجنوب.

التحريات الأولية بينت مصرع شاب يبلغ من العمر 22 سنة في أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزل رفقة 4 آخرين فروا هاربين بعد انهيار الحفرة على صديقهم.

ويعمل رجال الأمن على انتشال الجثة من البئر وضبط المتهمين الهاربين بالتنسيق مع وحدة مباحث الصف.