عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بالاستفادة من تجارب الدول في القضاء على ظاهرة التسرب التعليمي

التسرب من التعليم
التسرب من التعليم

ثمن النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في مجلس النواب، صدور قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يقضي بتشكيل فرق معالجة للتسرب من التعليم في مختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

 

وتابع المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ظاهرة التسرب من التعليم من الظواهر المؤرقة التي عانت منها المنظومة التعليمية على مدار السنوات الماضية، موضحا خطورتها على المجتمع فيما يتعلق بزيادة الأمية والبطالة وخروج أجيال غير قادرة على دعم تقدم دولتها.

 

واستطرد رئيس برلمانية التجمع، أن فقر بعض الأسر أحد أسباب هذه الظاهرة، مفسرا ذلك في وجود أولياء أمور يقومون بمنع أطفالهم من الذهاب للمدرسة من أجل تشغيلهم لإدرار المال عليهم.

وأوضح أهمية محاولات وزارة التعليم في القضاء على هذه الظاهرة، مطالبا بضرورة الاستعانة من تجارب الدول الأخرى في هذا الموضوع لضمان النجاح وتحقيق النتائج المرجوة.

ولفت النظر إلى ان الحكومة أعدت سابقا مشروع قانون لإنهاء ظاهرة التسرب من التعليم، ولكنه لاقى رفضا تاما من "النواب"، لأنه تضمن مواد تعاقب ولي الأمر بالغرامة، وأيضا حرمانه من بعض الخدمات.

النواب التسرب من التعليم التعليم وزارة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل

ترشيحاتنا

نادي الأسير: جيش الاحتلال اعتقل اليوم 30 مواطنا من الضفة الغربية والقدس

حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر.. دار الإفتاء ترد

الخارجية: الجميع يدرك أن مصر لم تمنع أو تعطل دخول أي شاحنات لقطاع غزة

اعتراف جماعي صوت وصورة.. مفاجأة في رشوة شركة مياه أسوان (خاص)

محامي أمريكي دولي: جنوب أفريقيا تنتصر على إسرائيل

صرف معاش تكافل وكرامة 15 يناير| احسب قبضك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ