برلماني يطالب بالاستفادة من تجارب الدول في القضاء على ظاهرة التسرب التعليمي

ثمن النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في مجلس النواب، صدور قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يقضي بتشكيل فرق معالجة للتسرب من التعليم في مختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتابع المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ظاهرة التسرب من التعليم من الظواهر المؤرقة التي عانت منها المنظومة التعليمية على مدار السنوات الماضية، موضحا خطورتها على المجتمع فيما يتعلق بزيادة الأمية والبطالة وخروج أجيال غير قادرة على دعم تقدم دولتها.

واستطرد رئيس برلمانية التجمع، أن فقر بعض الأسر أحد أسباب هذه الظاهرة، مفسرا ذلك في وجود أولياء أمور يقومون بمنع أطفالهم من الذهاب للمدرسة من أجل تشغيلهم لإدرار المال عليهم.

وأوضح أهمية محاولات وزارة التعليم في القضاء على هذه الظاهرة، مطالبا بضرورة الاستعانة من تجارب الدول الأخرى في هذا الموضوع لضمان النجاح وتحقيق النتائج المرجوة.

ولفت النظر إلى ان الحكومة أعدت سابقا مشروع قانون لإنهاء ظاهرة التسرب من التعليم، ولكنه لاقى رفضا تاما من "النواب"، لأنه تضمن مواد تعاقب ولي الأمر بالغرامة، وأيضا حرمانه من بعض الخدمات.