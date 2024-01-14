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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول مفاجأة| نيجيريا تسقط في فخ التعادل أمام غينيا الاستوائية بأمم إفريقيا

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا

انتهت مباراة منتخبي غينيا الاستوائية ونيجيريا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

بدأت الفرق بأداء متقارب، وافتتح منتخب غينيا الاستوائية التسجيل في الدقيقة 36 عبر إيڤان سيلفادور. 

ورد منتخب نيجيريا سريعًا، حيث أحرز فيكتور أوسيمين هدف التعادل في الدقيقة 38. لينتهي اللقاء بتلك النتيجة وتحدث غينيا الإستوائية أولى مفاجآت البطولة.

 

وتصدر منتخب كوت ترتي  المجموعة برصيد ٣ نقاط وخلفه منتخبي نيجيريا وغينيا الأستوائية برصيد نقطة وحيدة، وتذيل المجموعة دون نقاط منتخب غينيا بيساو.

تشكيلة غينيا الاستوائية شهدت:

  • حراسة المرمى: أوفونو.
  • خط الدفاع: أكابو – أوروزكو – كوكو – ندونج.
  • خط الوسط: جانيت – بيكورو - بويلا – ماشين – سلفادور.
  • خط الهجوم: نسو.

البدلاء:

مارفين – أليكس بالبوا – خوسيه إلو – آيتور إمبيلا – سانتياجو إينيمي – تشارلز أوندو – لويس نلافو – نوي إلا – خوسيه نبيل أوندو – مانويل سابونجا.

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