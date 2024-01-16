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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إجراءات احترازية.. التعليم تحسم الجدل بشأن تأجيل الامتحانات بسبب الجدري المائي

الامتحانات
الامتحانات

حسم شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن تأجيل الامتحانات بعد ظهور حالات من “الجدري المائي” في عدد من المدارس. 

هل تتأجل الامتحانات بسبب الجدري المائي 

وقال “زلطة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، إنه تم رصد حالة مصابة بـ "الجدري المائي" في أحد المدارس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، إذ أنه في حال وجود طالب يعاني من مرض ما يتم وضعه في لجنة خاصة أو في حال اعتذار طالب عن أداء الامتحان يمكن إجراؤه مع امتحانات الترم الثاني. 

وشدد على أن الوزارة نفت انتشار حالات الجدري المائي بين الطلاب، حيث أن الإجراءات الاحترازية، والامتحانات مستمرة بشكل طبيعي للغاية، ولا يوجد أي تأجيلات وما شابه ذلك. 

جدري الماء تأجيل الامتحانات المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم قصواء الخلالي برنامج في المساء مع قصواء

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