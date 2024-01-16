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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قوة وثقة وضعف بكاء.. صبا مبارك تتصدر الإعلان الرسمي لمسلسل بين السطور

صبا مبارك
صبا مبارك

تتصدر النجمة صبا مبارك الإعلان الرسمي لمسلسل بين السطور، ليمثل ظهورها كلمة السر بين جامايكا (محمد علاء) وأحمد فهمي، ويثير التساؤلات حول الدور الذي تلعبه في حياة كل منهما، وهو ما ستكشف عنه أحداث المسلسل المقرر عرضه على قنوات أون تي في وإم بي سي بالتزامن مع منصة شاهد ابتداءً من 28 يناير الجاري.

ما بين قوة وثقة بالنفس وضعف وبكاء وشعور بالهزيمة والخيانة، تجسد صبا مبارك الكثير من التناقضات في الإعلان الرسمي لمسلسل بين السطور.

 تدور أحداثه حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.

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 المسلسل هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.
أحدث أعمال صبا مبارك دورها في الجزء الثاني من مسلسل الإثارة عنبر 6 الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، من تأليف هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب.

 

يضم عدداً كبيراً من النجوم العرب، من بينهم سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، وسلوى محمد علي.


وفي السينما تنتظر صبا مبارك العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون نهاية يناير الجاري قبل عرضه في بداية فبراير القادم، وتتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عاما، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.

هاني سرحان دراما رمضان 2024 رمضان المقبل سلوى محمد علي ظافر العابدين مسلسل بين السطور محمد علاء

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