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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صبا مبارك تتعاقد على مسلسل في رمضان المقبل مع طارق الجنايني

صبا مبارك
صبا مبارك

تعاقد الفنانان صبا مبارك ومحمد شاهين على بطولة مسلسل "لحظة غضب"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2024 على منصة watch it، والعمل مكون من 15 حلقة، من إنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، من إخراج عبد العزيز النجار، وهو مخرج مسلسل حالة خاصة الذى يعرض حاليا بطولة طه دسوقى وغادة عادل .

ونشر الجنانيى صورة كلاك العمل باسم "لحظة غضب" وكتب "توكلنا على الله رمضان 2024، ربنا يوفقنا والعرض على منصة watch it.

ويعرض للمنتج طارق الجنانيى حاليا مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانان طه دسوقى وغادة عادل، ولاقى المسلسل اعجاب الجمهور بما ينقاقشه من مرض التوحد الذى يعانى منه بطل العمل نديم – طه دسوقى، والذى يرغب ان يعمل في مكتب محاماة كبير بسبب وصية امه قبل وفاتها، وهو ما كشفته الاحداث حيث رغبت أمانى النجار المحامية – غادة عادل في تعيين نديم فى مكتبها نظرا لعبفريته وقدراته الغير عادية.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من  بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

صبا مبارك لحظة غضب

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