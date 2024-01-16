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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تايلاند تفوز بثنائية على حساب قيرغيزيا في أمم أسيا

صدى البلد

حقق منتخب تايلاند الفوز على نظيره القيرغيزي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عبد الله بن خليفة في مستهل مشوارهما بنهائيات كأس آسيا قطر 2023 ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبهما منتخبي السعودية وعمان.

سجل هدفي تايلاند، سوباشاي شايديد في الدقيقتين 26 و48 .

وبهذه النتيجة حصد منتخب تايلاند أول ثلاث نقاط وتصدر المجموعة السادسة مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والعماني التي تقام لاحقا اليوم على استاد خليفة الدولي، فيما بقي رصيد قيرغيزيا بلا نقاط.

وفاز بجائزة افضل لاعب في المباراة، سوباشاي شايديد مهاجم منتخب تايلاند.

ويواجه منتخب تايلاند في ثاني مبارياته في البطولة نظيره العماني يوم 21 يناير الجاري على ملعب عبدالله بن خليفة، ثم يختتم دور المجموعات بلقاء المنتخب السعودي يوم 25 يناير على استاد المدينة التعليمية، فيما يواجه منتخب قيرغيزيا في ثاني مبارياته مع نظيره السعودي يوم 21 يناير الجاري على ملعب أحمد بن علي في ثاني مبارياته، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب العماني يوم 25 من الشهر الجاري على ملعب عبدالله بن خليفة.

ويشارك منتخب تايلاند في بطولة كأس آسيا للمرة الثامنة في تاريخه، ويسعى الى تكرار إنجاز نسخة 1972 التي أقيمت على أرضه، حيث حل بالمركز الثالث بعد فوزه على كمبوديا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.. فيما يخوض منتخب قيرغيزيا منافسات البطولة القارية للمرة الثانية بعد نسخة 2019، ويسعى لتدوين اسمه في تاريخ كأس آسيا وتكرار انجاز النسخة الأخيرة حين وصل إلى الدور ثمن النهائي.

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