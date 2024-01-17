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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا ترصد نظامًا جويًا مُسيرًا جنوب شرق اليمن

المسيرات
المسيرات

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تلقيها بلاغًا عن نظام جوي مسير تم رصده على مسافة 150 ميلا بحريا تقريبا جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية.

وأضافت الهيئة البريطانية في بيان صادر عنها نشرته على منصة “إكس”، أن السلطات تحقق في الأمر.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين، في اليمن، مستخدمة طائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات، وذلك لإضعاف "قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر"، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

وفجر السبت، استهدفت الولايات المتحدة مجددًا قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014. وقال الجيش الأمريكي إنه ضرب "موقعاً للرادار في اليمن".

وأتت الضربات الأمريكية والبريطانية ردًا على هجمات نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية، واستهدفت سفنا تجاريّة يشتبهون في أنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

من جانبه، قال قيادي حوثي، الاثنين، إن جميع السفن في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة باستثناء المتجهة لإسرائيل.

وتوعد القيادي بمواصلة الهجمات على سفن إسرائيل والمتجهة لها في البحر الأحمر، مؤكدًا أن موقف الحوثيين من الحرب في غزة لم يتغير ولن يتغير بعد الضربات التي قادتها أمريكا.

وأشار  "لا نرغب في التصعيد ونأسف للوجود العسكري الأمريكي والبريطاني بالبحر الأحمر".

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نظام جوي مسير البحر الأحمر البحرية البريطانية

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