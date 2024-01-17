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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

قبل طرحه بساعات.. دينا تروج لأحدث أعمالها السينمائية «الملكة»| فيديو

صدى البلد

روجت الراقصة  دينا  لأحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم “الملكة”، من بطولة الفنانة هالة صدقي، ورانيا يوسف، وباسم السمرة، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والذى من المقرر طرحه اليوم، الأربعاء، فى دور العرض السينمائية.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الملكة» البوسترات الرسمية لأبطاله، والمقرر عرضه فى دور العرض السينمائية نهاية يناير الجاري، بعدما تم نشر البوستر الرسمي للفيلم ظهرت خلاله بطلة العمل الفنانة هالة صدقي جالسة على كرسي ويجتمع حولها أبطال الفيلم.

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وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».

على صعيد متصل، تنتظر دينا خلال الفترة المقبلة طرح فيلم “عادل مش عادل” بمشاركة أحمد الفيشاوي.

وتداول رواد السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية صور دينا الراقصة رفقة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهرت دينا الراقصة، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" البوسترات الرسمية للفيلم، وذلك استعدادا لعرضه في السينمات 24 يناير.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريستا" و "45 يوم".

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية “مخاصماك”، والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”. 

والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

 

دينا فيلم الملكة فيلم عادل مش عادل الراقصة دينا دينا و أحمد الفيشاوي

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