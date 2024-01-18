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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لا شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 بمدارس مدينتي أبو حماد والزقازيق، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

بدأ المحافظ، جولته، بتفقد مدرسة الشهيد أحمد سمير شحاتة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، والتي تضم 14 لجنة امتحانية تستوعب 283 طالبة، واطمأن من الطالبات على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء، مؤكداً أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه وتواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام الامتحانات بمدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والتي تضم لجنتين لطلاب الشهادة الاعدادية المهنية لاستيعاب 38 طالبا وطالبة ولجنة لطلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية لاستيعاب 8 طلاب وتبادل معهم علامة ( أحبك ) بلغة الإشارة الخاصة بهم متمنياً لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق والحصول على أعلي الدرجات ومواصلة التفوق العلمي.

اختتم محافظ الشرقية، جولته، بتفقد مدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 18 لجنة تستوعب 349 طالبا وطالبة، مؤكدا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب بالتنسيق مع مديرية الأمن.

رصف وتطوير شوارع مدينة أبو حماد ضمن خطة تنمية الشرقية

كما حرص المحافظ على متابعة سير انتظام امتحانات الصف الثاني الثانوي شعبة علمي علوم بالمدرسة والتي تضم 9 لجان لاستيعاب 179 طالبا وطالبة لتأدية الامتحان في مادة الفيزياء معرباً عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة.

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024  والتي انطلقت اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية يبلغ 141502 طالب وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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