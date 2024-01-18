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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثمان شخص بمياه ترعة في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

عثرت مباحث بلقاس بمحافظة الدقهلية  على جثة شخص طافيه بمياه بحر ابو دشيشه التابعة للمركز وبه عدة طعنات وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تصرفات النيابة.


تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بعثور عدد من الأهالى على جثه طافيه بمياه بحر ابو دشيشه التابعة للمركز .


انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعه حيث تم انتشال الجثمان من المياه وبالفحص تبين أن الجثه لشخص يدعى أشرف السعيد عبدالحميد 48 عاما من قرية ابو دشيشه التابعة للمركز وبها طعنات.


  جار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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