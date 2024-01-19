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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب «التأمينات» بتصوير فيلم تسجيلي بمقاطع لـ شادية لكسر روتين الموظفين

تامر عبدالقادر، عضو
تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب

طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بتصوير فيلم تسجيلي قصير يشرح إجراءات، ومستندات صرف المعاشات الخاصة بالأرامل، والبسطاء، على أن يبدأ بالمشهد الخاص بالفنانة شادية، خلال أحداث فيلم «مراتي مدير عام»، عندما اعترضت على روتين الموظفين في صرف معاش الأرملة، وأولادها، ليتم بثه باستمرار من خلال شاشات عرض توضع داخل مكاتب التأمينات ،لافتا إلى أن هذا الفيديو يكون دافعا للموظفين المتعاملين مع الجمهور بصورة مباشرة للتعامل بإنسانية.


جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به «عبدالقادر» اعتراضا علي الروتين، والذي يمثل عائقا ومانعا أمام المواطنين ويحرمهم من الحصول على حقوقهم التأمينية داخل مكاتب التأمينات الاجتماعية، حيث شهد اجتماع اللجنة إجماعا من جانب النواب على التوصيات المقترحة، والتي تضع حلولا صادقة لهذه المشكلات، وتسهل علي البسطاء الحصول على حقوقهم.

 

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على التوصيات التي تقدم بها النائب تامر عبدالقادر، للجنة.

 

وأضاف «عبدالقادر»، أنه طالب خلال التوصيات التي تقدم بها للجنة بضرورة قيام الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، بالإسراع بتدريب، وتأهيل نحو ٣ آلاف موظف، من أطقم العمل بها من الموكل إليهم مسئولية التعامل مع جمهور الراغبين في الحصول على خدمات الهيئة، مشيرا إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة تطوير الهيئة، كاشفا أن هذا التدريب يستهدف تجنيب الجمهور السلبيات التي يتعرضون لها ويأتي على رأسها سوء معاملة الموظفين لهم، بالإضافة إلى عرقلة، وتأخير الإجراءات الخاصة بصرف المعاشات، والتي تصل أحيانا إلى شهور عديدة، وأحيانا تمتد للعام.


وأشار النائب تامر عبدالقادر، إلى أنه طالب أيضا، بتصوير فيلم تسجيلي مبسط يشرح إجراءات، ومستندات صرف المعاشات خاصة للأرامل والبسطاء، على أن يبدأ بالمشهد الخاص بالفنانة شادية، خلال أحداث فيلم مراتي مدير عام، عندما اعترضت على روتين الموظفين في صرف معاش الأرملة، وأولادها، متابعا: على أن يسرد باقي الفيلم التسجيلي الإجراءات والأوراق والخطوات التي تحتاجها الأرمل للحصول علي المعاش في وقت قصير.


وأوضح النائب تامر عبدالقادر، أن لجنة التضامن الاجتماعي، وافقت أيضا على طلبه بوضع لوحة إعلانية موضح بها رقم للشكاوى للتواصل المباشر في حالة حدوث شكوى من أحد الموظفين، كاشفا موافقة محمد سعودي، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، على التوصيات المقترحة ووعد بتنفيذها.

تامر عبدالقادر مجلس النواب فيلم تسجيلي مراتي مدير عام لجنة التضامن الاجتماعي شادية

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