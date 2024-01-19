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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الحكومة: 400 خبير شاركوا في وضع استراتيجية الاقتصاد المصري

محمد الحمصاني متحدث
محمد الحمصاني متحدث الوزراء

قال الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استراتيجية الاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، هي ورقة بحثية، أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتشاور مع عدد من الباحثين والخبراء، يصل عددهم لنحو 400 من الخبراء المحليين والدوليين.

6 أشهر لإعداد وثيقة استراتيجية الاقتصاد المصري

أضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الوثيقة استغرق إعدادها نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت الوثيقة لنحو 873 توصية في كل قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وأيضا بعض التوصيات على مستوى القطاعات الرئيسية. 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء، وجه اليوم بطرح الوثيقة، خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني، والهدف من هذا الأمر، تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات خلال الفترة المقبلة. 

مجلس الوزراء الإقتصاد المصرى هدير أبو زيد برنامج التاسعة قناة الأولى

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