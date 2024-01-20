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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير معرض الغرفة التجارية بالإسماعيلية

خلال الجولة
خلال الجولة

أجري المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية بالمعرض الدائم بنادي المنتزه، رافقه اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير معرض الغرفة الدائم. 

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خلال الجولة، تم متابعة موقف توافر السلع والأسعار، كذلك منافذ بيع الخضروات والفاكهة والبقالة والمواد التموينية والسلع الغذائية وشوادر اللحوم.

من جانبه صرح المهندس احمد عصام :"لن ندخر وسعًا في توفير السلع الاستراتيجية"، لافتا إلي التوسع فى فتح المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة، من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنيين، مشددا بأهمية إلزام جميع التجار المشاركين فى المعرض بالبيع بسعر الجملة.

ووجه المهندس احمد عصام، بإزالة المسرح لتوسعة المعرض وإتاحة فرصة أكبر لزيادة عدد العارضين والعارضات وكذلك المنافذ، مشيرا إلي دراسة إمكانية توفير الخبز المدعم داخل المعرض.


من جانبه أكد اكرم الشافعي على ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل العمل على رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين ومحدودى الدخل ومحاربة الغلاء وإرتفاع الأسعار، وأضاف مشددا على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتلاعب بقوت الشعب .

كما حرص رئيس الغرفة التجارية علي عقد إجتماع طاريء بالأعضاء لمناقشة مقترح التطوير  والذي يشمل إعادة تأهيل وتجميل المعرض والمنطقة المحيطة.
 
جاء ذلك بحضور المهندس محمد صابر، رئيس حي ثالث، أحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد الغرفة التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة كلا من آمال محمود « رئيس مجلس سيدات الاعمال بالغرفة»، كمال حمودة، محمد فايق، محمد السيد مدير الغرفة، احمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، عبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية.

 

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