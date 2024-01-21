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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ريم مصطفى تتألق بالأبيض في حفل 2024 joy awards بالسعودية

ريم مصطفى
ريم مصطفى

تألقت النجمة ريم مصطفى في حفل توزيع جوائز joy awards 2024  الذى أقيم مساء أمس السبت بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ارتدت ريم مصطفى فستاناً أبيض طويل مع بعض الزخرفة باللون الذهبي من تصميم سعيد رمزى، و اعتمدت على مكياج هادئ أظهر جمالها واناقتها بشكل كبير.

وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، وأقيم الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وحضر الحفل عدد  كبير من نجوم الفن من مصر والدول العربية مع حضور ضخم من النجوم العالميين.

 

أعمال ريم مصطفى 

وفى سياق آخر تنتظر ريم مصطفى طرح فيلمها الحديد "أهل الكهف" الذى انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، حيث تشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، مصطفى فهمى، بسنت شوقى، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضى مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج  خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، هدى الاتربى وآخرين.

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفي joy awards السعودية موسم الرياض اعمال ريم مصطفى

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