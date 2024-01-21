أسامة كمال: كلمات الرئيس السيسي اليوم حملت رسائل محددة لتصيب الهدف

علق الإعلامي أسامة كمال، على لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الصومال حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية، قائلا: أهلًا بالرئيس الصومالي في مصر وأهلا بالكلمات التي اطلقها الرئيس السيسي بمنتهى الهدوء عن التعاون والدعم.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الصومالي حملت العديد من الرسائل، مرحبا بالرسائل التي وجهها الرئيس إلى إثيوبيا ووجهها ايضًا إلى الشعب المصري.

وأكد أن الرئيس اليوم وجه مجموعة من الرسائل في مؤتمر صحفي ليس طويلًا أو قصيرًا، الرسائل كانت بها رسائل محددة وتصيب الهدف، كما أن الرئيس السيسي أكد ووجه رسائل قوية وأكد باستعداد للعمل مع الصومال.