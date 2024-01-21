نشأت الديهي: هناك محاولات لخنق مصر من كل الاتجاهات.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يجري الآن على الحدود المصرية من كل الاتجاهات، عبارة عن محاولة لخنق الدولة المصرية، معقبًا: "في محاولة لخلق كماشة؛ لخلع مكانة الدولة المصرية".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أنه مؤمن بنظرية المؤامرة ، مستطردًا: "من لا يؤمن بأن هناك مؤامرة على مصر؛ فهو جزء من هذه المؤامرة، ما يحدث في السودان أو ليبيا أو في قطاع غزة أو في باب المندب أو محاولة تعطيل قناة السويس، ليس مصادفة".

ولفت إلى ان انهيار الجنيه أمام الدولار، وخفض تصنيف مصر الائتماني من قبل الوكالات الدولية ليس مصادفة، معقبًا: "كله بيقفل الحنفية عليك؛ عشان تقبل بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية".