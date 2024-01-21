زاهي حواس: العثور على مقبرة "الملكة نفرتيتي" حلمي الشخصي

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن هدفه الأساسي وحلمه الشخصي في حياته هو البحث عن مقبرة "الملكة نفرتيتي"، ويعتقد أنها ستكون بجوار مقربة أمنحتوب الثالث في وادي الملوك الغربي، موضحًا أن هناك مشروع حالي للبحث عن مؤمياء الملكة نفرتيتي بـ"دي آن أية".

وأشار "زاهي حواس"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه بعد 4 شهور سيكون هناك مؤتمر صحفي كبير، مؤكدًا أن هناك مؤمياء لملوك معروف أسماءهم وهناك 8 مومياوات ليس لهم أسماء ويتم التعامل مع هذه المومياء بالـdna"، مشددًا على أنه يتوقع أن يكون واحدة من المؤمياوت يعود للملكة نفرتيتي.

وعقب زاهي حواس : سيتم الإعلان عن اكتشافات قريبة والفترة المقبلة ستشهد العديد من الاكتشافات الأثرية التي ستهز العالم، مؤكدًا أن عام 2024 سيكون به أخبار مهمة ويكون عامًا مليئًا بالاكتشافات الأثرية العظيمة التي يتحدث عنها العالم.

واستكمل: كان قد تم الكشف عن 64 مقبرة في وادي الملوك وهي اكتشافات أجنبية ولم يكن هناك اكتشاف مصري واحد، مشددًا على أنهم اكتشفوا مقبرتين جديدتين بعد اكتشاف البعثات الأجنبية.