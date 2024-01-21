الرعاية الصحية: المستشفى الافتراضي بالمجان وتستهدف المناطق النائية

أكدت الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع بهيئة الرعاية الصحية، أن المستشفى الافتراضي للعلاج عن بعد، تقدم التطبيب عن بعد من خلال شبكة معلوماتية ونظام صحي متكامل يتم تقديم الخدمة للمريض ولكل مريض ملف خاص به والتاريخ المرضي وكل المعلومات الخاصة بهه، بالإضافة إلى مناظرة الحالات عن بعد وخدمات تشخيصية عن بعد وزيارات منزلية.

أوضحت "عبدالرؤوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأشعة عبارة عن صور ويتم أخذ صور من المريض وعن طريق شبكة معلوماتية تصل الصور لطبيب متخصص لتشخيص الحالة وكتابة التقارير وتشخيص للأمراض.

أشارت إلى أن الهدف من المستشفى الافتراضي هو خدمة المواطن في المناطق النائية، مؤكدة أن هناك أماكن صعوبة في وصول الاستشاري لهذه المناطق ومن خلال هذه المستشفى سيتم تقديم الكشف عن بعد والتطبيب عن بعد، مشددة على أن هذه الخدمة سيتم تطبيقها بالمجان.