انفراجة في أزمة الدولار بهذا الموعد.. الديهي يزف بشرى للمصريين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه سيكون هناك انفراجة اقتصادية مستدامة في مصر خلال أسابيع قليلة من الآن.
وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" سيكون هناك عوائد ومبالغ دولارية في البنك المركزي تمكنه من السيطرة على الوضع الاقتصادي ".
وأضاف نشأت الديهي:" سيكون الدولار متاحا لكل من يحتاجه خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك حفل وداع للسوق الموازية المنفلتة".
وتابع نشأت الديهي:" خلال أسابيع قليلة سيتم الرد على كل كارهي الدولة المصرية ومن يحاول نشر حالة من الحزن علي مستقبل مصر ".
وأكمل نشات الديهي:" مصر خلقت لتبقى وهذه ليست شعارات، ومصر دولة قائمة لن تموت أبدا".