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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انفراجة في أزمة الدولار بهذا الموعد.. الديهي يزف بشرى للمصريين

الدولار
الدولار

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه سيكون هناك انفراجة اقتصادية مستدامة في مصر خلال أسابيع قليلة من الآن.

 

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 22 يناير 2024

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" سيكون هناك عوائد ومبالغ دولارية في البنك المركزي تمكنه من السيطرة على الوضع الاقتصادي ".

 

وأضاف نشأت الديهي:"  سيكون الدولار متاحا لكل من يحتاجه خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك حفل وداع للسوق الموازية المنفلتة".

 

وتابع نشأت الديهي:" خلال أسابيع قليلة سيتم الرد على كل كارهي الدولة المصرية ومن يحاول نشر حالة من الحزن علي مستقبل مصر ".

 

وأكمل نشات الديهي:"  مصر خلقت لتبقى وهذه ليست شعارات، ومصر دولة قائمة لن تموت أبدا".

 

الديهي نشأت الديهي مصر الدولار اخبار التوك شو

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