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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

20 أبريل..مجلة جامعة بنها للعلوم الإنسانية تنظم مؤتمر «مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات»

الدكتور ناصر الجيزاوى
الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها

تنظم مجلة جامعة بنها للعلوم الإنسانية مؤتمرها العلمي عن "مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، وذلك فى الفترة من 20 إلى 21 أبريل القادم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن المؤتمر يأتي في إطار احتفال جامعة بنها بيوم التراث العالمي والذي يوافق 18 أبريل من كل عام، ويستهدف المؤتمر مختلف مجالات التراث الثقافي، والطبيعي، والفني، والأدبي، مشيرا إلى حرص الجامعة على زيادة الوعي الثقافي، وترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى أبنائها الطلاب.

من جانبها، قالت الدكتورة زينب فيصل، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها ومقرر المؤتمر، إن المؤتمر يضم عدداً من المحاور منها الحفاظ على التراث، والتراث فى عصر الرقمنة وإدارة التراث، والتراث والهوية، ومرونة التراث فى مواجهة التحديات، وقيم التراث، والتراث والتنمية المستدامة، ومستقبل التراث.

جامعة بنها مجلة جامعة بنها للعلوم الإنسانية وزير التعليم العالى والبحث العلمى يوم التراث العالمي ستقبل التراث بين الرؤى والتحديات

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