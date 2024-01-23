أحمد حسن: الشناوي قد يحتاج إلى تدخل جراحي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن إصابة محمد صلاح وقد يحتاج إلي تدخل جراحي وذلك عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني قد يحتاج إلي تدخل جراحي بعد إصابته أمام كاب فيردي امس.

مصدر بالأهلي قال : ننتظر نتيجة الأشعة من أجل تحديد إمكانية التدخل الجراحي من عدمه لعلاج اللاعب بعد إصابته في الكتف في نهاية مباراة كاب فيردي أمس.

تعادل منتخب مصر وكاب فيردي



وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.