لأول مرة| سوريا تتأهل لدور الـ16 بأمم أسيا بعد الفوز على الهند

نجح منتخب سوريا في الفوز على الهند بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، بدور المجموعات في كأس آسيا المقامة في قطر.



جاء هدف اللقاء الوحيد لمنتخب سوريا في الدقيقة 76 عن طريق مهاجمه عمر خربين.



وباتت أستراليا تتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ثم أوزبكستان 5 نقاط، وسوريا 4 نقاط، وتتذيل الهند من دون رصيد.



ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بكأس آسيا، بعد 7 مشاركات، حيث يتأهل كأفضل ثالث.

