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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود فايز يشعل مواقع التواصل ببكائه عقب تأهل سوريا لثمن نهائي أمم آسيا

محمود فايز وكوبر
محمود فايز وكوبر

نجح منتخب سوريا في الفوز على الهند بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، بدور المجموعات في كأس آسيا المقامة في قطر.

جاء هدف اللقاء الوحيد لمنتخب سوريا في الدقيقة 76 عن طريق مهاجمه عمر خربين.

وباتت أستراليا تتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ثم أوزبكستان 5 نقاط، وسوريا 4 نقاط، وتتذيل الهند من دون رصيد.

ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بكأس آسيا، بعد 7 مشاركات، حيث يتأهل كأفضل ثالث.

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وعقب اللقاء أهدى الأرجنتيني هيكتور كوبر، العبور التاريخي لمنتخب "نسور قاسيون" إلى الجمهور السوري عبر العالم.

وأثار المصري محمود فايز مترجم كوبر وسائل الإعلام المختلفة بسبب بكائه عقب اللقاء أثناء تصريحات كوبر وتاهل منتخب سوريا للدور القادم.

وبلغ المنتخب السوري ثمن نهائي كأس آسيا قطر 2023™ بفوزه الثمين على نظيره الهندي بهدف دون ردّ اليوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية للبطولة القارية.



 

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