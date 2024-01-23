بداية من 2028.. نبأ سار بشأن محطة الضبعة النووية

قال الدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إنه يوجد تطبيقات كثيرة للطاقة النووية سواء في مجالات الإشعاع أو الطب، أو الصناعة، أو الكشف عن الموارد المائية، وهي مجالات يتم العمل فيها منذ الخمسينيات، إذ أن هيئة الطاقة الذرية المصرية تعمل في هذا المجال منذ عقود طويلة.

نجحنا في حل ملف الطاقة النووية

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مصر كان لديها مشكلة في توليد الطاقة والكهرباء من الطاقة النووية، ويتم العمل عليها منذ عام 1964، وتتعثر حتى نجحت مصر مؤخرًا في الملف بالتعاون مع روسيا الاتحادية، والمشروع يسير بشكل مميز من خلال مشروع الضبعة.

وتابع، أن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات وأصبح الـ 4 تحت الإنشاء بالفعل وليس تخطيط فقط، وأول وحدة ستدخل الخدمة في 2028، وكل 6 أشهر ستدخل واحدة أخرى، حتى تدخل الوحدة الأخيرة في 2030