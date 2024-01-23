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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: إسرائيل فشلت في تحقيق مهامها من الحرب في غزة

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إنه لم يتوقع أحد ما قدمته المقاومة الفلسطينية من بسالة أمام جيش كان يُدعى ويُزعم أنه أقوى جيش في العالم وأكبر استخبارات رغم دخول الشهر الرابع من أعمال القتال في غزة. 

إسرائيل فشلت أمام المقاومة الفلسطينية 

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن أي حرب يتم تقييمها وفقا للمهمات التي تم وضعها، وإسرائيل كان لديها 3 مهام في غزة، وهي إخلاء الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة، وفشلت في تحقيق ذلك إلا بالتفاوض وليس بالقتال. 

وتابع أن الهدف الثاني هو القضاء على حماس، وفشلوا في تحقيق هذا الهدف أيضا، بل يخسرون يوميا جنودا أمام المقاومة الفلسطينية، والمهمة الثالثة تدمير غزة وتهجير الفلسطينيين ولم تحققها بشكل كامل حتى الآن هي الأخرى. 

المقاومة الفلسطينية فلسطين المفكر الاستراتيجي برنامج حضرة المواطن سيد على قناة الحدث اليوم الإسرائيليين حماس

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