اللواء سمير فرج: نتنياهو ينتظر السجن بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن أن نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب في قطاع غزة، إذ أنه حال توقف الحرب سينعزل من منصبه، وينتهي الائتلاف الديني المتطرف، ومن ثم سيُلقى في السجن نتيجة قضايا الفساد المتورط فيها، وبالتالي يرغب في زيادة فترة الحرب لحماية نفسه من السجن.

غضب عارم في إسرائيل من نتنياهو

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الشعب الإسرائيلي يقف ضد نتنياهو بشكل قوي، في ضوء عدم خروج الرهائن حتى الآن، والمقاومة الفلسطينية مازالت ترفض شروط التفاوض التي يحاول نتنياهو فرضها، ولكن نية نتنياهو هي تهدئة الشارع الإسرائيلي.

وتابع أن هناك غضب عارم في إسرائيل من سقوط 24 جندي إسرائيلي في يوم واحد على يد المقاومة الفلسطينية، فضلا عن عدم خروج الرهائن رغم مرور 4 أشهر على الحرب في قطاع غزة، علاوة على الاقتصاد الإسرائيلي المتدمر في الوقت الحالي نتيجة الحرب في فلسطين.