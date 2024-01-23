عوض تاج الدين: نوع من الفيروسات تحت الثلج المستديم قد يخرج للعالم

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على أفادت به منظمة الصحة العالمية حول ظهور وباء جديد تحت اسم "إكس".

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، إن الأوبئة والأمراض والمشاكل الصحية الموجودة في العالم كثيرة وآخرها ما نُشر من بعض الجهات العلمية وهو نوع من الفيروسات والبكتيريا تحت الثلج المستديم في القطب الشمالي ومع تغير المناخ وذوبان الثلج قد تخرج للعالم.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، أن العالم به فيروسات كثيرة للغاية، وكل الدول بها أمراض مزمنة ووبائية تنتشر بشكل واضح، وحركة العالم مستمرة سواء برية، أو جوية، أو بحرية، وأي احتمالية لأي شيء قد تحدث.

وتابع أن وباء "إكس" لم يُرصد ولم يُنشر أبحاث علمية أو مظاهر حول انتشار هذا الوباء، يتم سماع تصريحات منظمة الصحة العالمية وتحليلها، ومصر تمتلك كوادر بشرية علمية طبية ومؤسسية قادرة على الاستفادة من أي تصريحات تُرصد، حتى لا يحدث أي مشاكل جديدة في الفترة الراهنة.

وأكد "نتابع بدقة شديدة مع الناس ما يقال وما يرصد علميا من الطب الوقائي، فيه فيروسات تنفسية وموجودة، ولكن وباء إكس لم يتم رصده حتى الآن أو أي شيء".