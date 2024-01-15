الجدري انتهى.. نصيحة مهمة من مستشار الرئيس للصحة للمواطنين |فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه لا توجد أي تداعيات خطيرة من وراء الإصابة بالفيروسات التنفسية التي تنشط في فصل الشتاء خاصة فيروس كورونا.

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، "الحالات المرضية بالفيروسات التنفسية التي تحتاج إلى مستشفى قليلة للغاية، ويتم علاج الأعراض بالأدوية المتاحة".

وأضاف "مرض الجدري انتهى من العالم تماما، لكنه مرض بسيط ومش منتشر بشدة ولا يقلق".

وتابع محمد عوض تاج الدين "مرض الجدري مُعدٍ لكن أي طفل يصاب به يجب أن يتم يلازم المنزل لحين انتهاء المرض واختفاء الأعراض".

وأكد محمد عوض تاج الدين "ضرورة عدم الاختلاط بالآخرين بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو الجدري كي لا يكون هناك فرص لانتشار العدوى".