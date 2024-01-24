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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: انتقاد محمد صلاح غير مبرر خاصة وأن اللاعب مصاب

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي

قال حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، إن انتقاد محمد صلاح فقط مع منتخب مصر أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يوجد فريق في العالم يعتمد على نجم واحد فقط، ومحمد صلاح نفسه تحدث أن المنتخب باسم مصر وليس باسم محمد صلاح، موضحا أن الانتقادات التي تعرض لها غير مبررة، خاصة وأن اللاعب مصاب بالفعل. 

محمد صلاح مصاب وطبيب المنتخب أكد ذلك 

وأضاف "المستكاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن طبيب المنتخب شرح وأكد أن اللاعب يحتاج لسفر لإنجلترا، موضحا أنه متعجب من الهجوم على محمد صلاح دون الهجوم على محمد الشناوي، والذي سافر لألمانيا بعد إصابته في مباراة الرأس الأخضر.

وتابع الناقد الرياضي، أن الهجوم على محمد صلاح يأتي في ضوء أن اللاعب له بعض المواقف التي لا تعجب بعض المواطنين "أي حد حقه ينتقد ولكن في حدود الأدب، الحرية ليها سقف يا جماعة". 

محمد صلاح منتخب مصر حسن المستكاوي المنتخب يوسف الحسيني

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