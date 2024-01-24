عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الرئيس حريص على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع

السيسي
السيسي

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرئيس السيسي أشار إلى أن الشعب المصري كله وحدة واحدة ولا يوجد تفرقة، وأن مصر قادرة على العبور من الأزمة التي تمر بها، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم أوضحت اهتمامه الكبير بالملف الاقتصادي وظروف المعيشة للمواطن. 

الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري 

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تقف بجوار أشقائها في الأزمات، فضلا عن الاهتمام بالمواطن المصري وكافة شرائح المجتمع المختلفة، موضحا أن هناك مدارس اقتصادية عديدة والاختلاف في الاقتصاد أمر طبيعي. 

وتابع أنه ضد فكرة الانكماش ووقوف عجلة الاقتصاد لأن هذا الأمر ينعكس بشكل سلبي قوي على المواطن المصري خاصة البسيط ومحدودي الدخل، لافتا إلى مصر لم تتوقف أثناء فترة كورونا وهناك بعض المشروعات التي استوعبت 5 ملايين وظيفة، ومصر ضد فكرة الإغلاق التام. 

الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي الشعب المصري عزة مصطفي برنامج صالة التحرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

مرض X.. بيان عاجل لـ السعودية بشأن تحذير الصحة العالمية من الوباء المجهول

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

موضوعات متعلقة

"العالم لازم يتحرك".. عزة مصطفى تطالب بإيجاد حل للقضية الفلسطينية

ناقد رياضي: انتقاد محمد صلاح غير مبرر خاصة وأن اللاعب مصاب

اللواء سمير فرج: نتنياهو ينتظر السجن بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة

متحدث الخارجية: للأسف لسنا أمام طرح جاد من الدول الكُبرى لوقف الحرب في غزة

الخارجية تكشف تفاصيل رفع مستوى العلاقات مع أوروبا إلى الشراكة الشاملة

يوسف الحسيني: محمد صلاح مستهدف من كتائب الإخوان الإلكترونية

عوض تاج الدين: نوع من الفيروسات تحت الثلج المستديم قد يخرج للعالم

سمير فرج: إسرائيل فشلت في تحقيق مهامها من الحرب في غزة

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني: فلسطين انتصرت بعد 100 يوم من الحرب

صراخ ومشادات كلامية في جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم| فيديو

سرقوا السكر والزيت.. ننشر أسماء المسئولين المتهمين في قضية رشوة التموين |خاص

الإمارات تكشف شرطها الأساسي للمشاركة في إعادة إعمار غزة

كتائب القسام تعلن استهداف 15جنديا إسرائيليا داخل منزل غرب خان يونس

هل تحدث كارثة بعودة داعش.. أمريكا تدرس سحب قواتها من سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام سعيد تنشر صورا مخيفة لعملية التجميل بوجهها

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

فيديو

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ