مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الرئيس حريص على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرئيس السيسي أشار إلى أن الشعب المصري كله وحدة واحدة ولا يوجد تفرقة، وأن مصر قادرة على العبور من الأزمة التي تمر بها، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم أوضحت اهتمامه الكبير بالملف الاقتصادي وظروف المعيشة للمواطن.

الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تقف بجوار أشقائها في الأزمات، فضلا عن الاهتمام بالمواطن المصري وكافة شرائح المجتمع المختلفة، موضحا أن هناك مدارس اقتصادية عديدة والاختلاف في الاقتصاد أمر طبيعي.

وتابع أنه ضد فكرة الانكماش ووقوف عجلة الاقتصاد لأن هذا الأمر ينعكس بشكل سلبي قوي على المواطن المصري خاصة البسيط ومحدودي الدخل، لافتا إلى مصر لم تتوقف أثناء فترة كورونا وهناك بعض المشروعات التي استوعبت 5 ملايين وظيفة، ومصر ضد فكرة الإغلاق التام.