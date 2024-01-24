مقرر بالحوار الوطني: لدينا مشاكل في الميزان التجاري منذ الستينيات

كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن أن مصر لديها مشاكل في الميزان التجاري منذ الستينيات، ومع الانفتاح في السبعينيات؛ زادت بشكل أكبر، في ضوء زيادة الاستيراد دون موازنتها بالصادرات، وظهرت سلع عديدة دخلت مصر من أواخر السبعينيات.

الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي

أوضح الدكتور سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد أن الملف الاقتصادي في الحوار الوطني يجب أن يكون أكثر عمقا؛ من أجل العمل على التنفيذ، لافتا إلى أن الحوار الوطني فتح الباب بشكل قوي أمام الجميع للحديث ووضع حلول للمشاكل التي تواجهها الدولة المصرية.

وتابع، أن الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الزراعة والصناعة هو الملف الذي يجب الاهتمام به في الفترة المقبلة، بدلا من التركيز على السياسات النقدية وما إلى ذلك، يجب على مصر البدء في هذا الملف للعمل على حل المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار إلى أن ملف الثروة التعدينية واحد من الملفات التي يجب العمل عليها في الاقتصاد أيضا، من أجل العمل على استغلال الثروات التي تمتلكها مصر، "فيه دول عاملة ثروات وطفرات من خلال هذا الملف، واحنا عندنا شغل كبير أوي في الملف ده لازم يبقى فيه تعدين وتصنيع، مصر لسه فيها خامات بتتصدر خام للخارج".