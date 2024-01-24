أحمد موسى: مصر مستهدفة طوال الوقت من الإرهابيين

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مصر مستهدفة طوال الوقت من الإرهابيين، ألا أن الوضع الآن اختلف بشكل كبير عما كانت عليه مصر في 2011 وما قبل ذلك، لافتا إلى أنه بعد أحداث 2011 حاول البعض استغلال الانفلات الأمني، وضرب الاستقرار من خلال استهداف عدد من الأماكن المختلفة.

أحمد موسى: الأمن والأمان عاد للمواطن المصري بفضل دماء الشهداء

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مصر دحرت الإرهاب والإرهابيين بشكل واضح، والجميع يعمل على أمن وأمان الدولة المصرية، وما وصلت إليه مصر الآن ليس من فراغ، وإنما نتيجة جهد ودماء شهداء من أجل عودة الأمن والأمان للمواطن المصري.

وتابع أحمد موسى: "لو الناس نسيت 2011 واللجان الشعبية، الناس كانت بتأمن نفسها وماشية تبدل مع الجيران عشان خاطر محدش يتأذي، نسينا مصر مرت بإيه، النهاردة مفيش حاجة اسمها الشرطة قافلة، أو الداخلية نايمة، الأمن والأمان موجود في مصر من جديد في الوقت الحالي".

واستكمل أن بعض المواطنين نزلوا للميادين في 2011 بحثا عن وضع أفضل وليس لهم علاقة بالسياسة، ولكن تم استغلالهم من بعض الإرهابيين المدربين في الخارج.